В Донецкой обл. освоено 160 видов пищевой продукции

В Донецкой области в 2009 году было освоено около 160 видов пищевой продукции.

Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной государственной администрации. Согласно сообщению, в прошлом году в ЗАО «Сармат» была внедрена технология по производству новых сортов пива; на предприятии «Украинский бекон» был расширен ассортимент продукции путем ввода в серийное производство нового вида продукции – пельменей; ООО «Комбинат «Каргилл» внедрил переработку отходов масла подсолнечника с целью получения лецитина – сгустителя для пищевой промышленности.

В ОГА отметили, что на реализацию мероприятий Программы социально-экономического развития области предприятиями пищевой промышленности Донецкого региона в 2009 году было направлено 33,9 млн. грн. собственных средств, что соответствует 66,9% от запланированного Программой.

Кроме того, в прошлом году в пищевой промышленности области были проведены реконструкции и введено новое оборудование на отдельных предприятиях ассоциации «Донбассхлеб», в ОАО «Марьинская пищевкусовая фабрика», ЗАО «Артемовский завод шампанских вин», ГП «Артемсоль», ОАО «Константа-Арго» и др.

Специалисты облгосадминистрации констатировали, что в настоящее время в регионе согласно требованиям международных стандартов работают 37 предприятий пищевой промышленности, в стадии внедрения таких требований находятся еще 6 предприятий.