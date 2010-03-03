Королевская негативно оценивает ситуацию с Херсонским машзаводом

Национализация Херсонского машиностроительного завода – ненужный и опасный прецедент.

Такое мнение высказала глава парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, комментируя решение Верховной Рады Украины о принятии в первом чтении законопроекта о возвращении в государственную собственность целостного имущественного комплекса ООО «Херсонский машиностроительный завод», сообщили УНИАН в пресс-службе комитета.

«Я не голосовала за данный законопроект и категорически не поддерживаю его. Государство должно научиться поддерживать проблемные предприятия и отрасли, не прибегая к радикальным шагам. Правительство Юлии ТИМОШЕНКО на протяжении последних полутора лет продемонстрировало, как с помощью исключительно рыночных механизмов можно реанимировать целые отрасли», – заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По мнению главы комитета промполитики, по отношению к инвестору необходимо действовать строго в рамках действующего правового поля. «В случае, если собственник по каким-то причинам не выполняет свои инвестиционные обязательства, государство должно действовать строго в рамках действующих законов и нормативных актов. Не нужно лечить головную боль с помощью гильотины», – отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, реприватизация влияет на инвестиционную привлекательность страны. Такие шаги отпугивают инвесторов, в то время как перед Украиной стоит задача изменить имидж отечественной экономики. Таким образом, одной рукой депутаты парламента борются за повышение инвестиционной привлекательности страны, а другой – голосуют за законопроекты, отпугивающие инвесторов. «Принимая подобные решения необходимо тщательно взвешивать необходимость и последствия. В данном случае сделан ошибочный выбор», – подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Как сообщал УНИАН, 2 марта Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении проект Закона Украины “О возвращении в государственную собственность целостного имущественного комплекса общества с ограниченной ответственностью “Херсонский машиностроительный завод”.

Основная цель законопроекта - возвращение целостного имущественного комплекса ООО “Херсонский машиностроительный завод” в собственность государства.

В объяснительной записке к законопроекту отмечается, что “с нарушением требований законодательства Украины из государственной собственности были отчуждены пакеты акций ОАО «Херсонские комбайны», предприятие доведено до банкротства, а государству нанесены значительные убытки”.

Постановлением Хозяйственного суда Херсонской области от 26 августа 2003 года предусмотрено восстановить Фонд государственного имущества Украины в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО “Херсонские комбайны” как владельца 50%+1 акция. Но решение суда не было выполнено.

В записке говорится, что сегодня на Херсонском машиностроительном заводе сложилась критическая ситуация: производство остановлено, заработная плата не выплачивается, остановлены все отчисления в бюджет и Пенсионный фонд.