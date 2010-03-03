В Херсонской обл. начисления арендной платы за землю выросли
16:04, 03 марта 2010Агро
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В 2009 году на 70%
В Херсонской области начисления арендной платы за землю в 2009 году увеличилось в целом на 70%.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Управлении по делам прессы и информации Херсонской облгосадминистрации.
Согласно сообщению, в частности, общие начисления арендной платы за земли сельскохозяйственного назначения выросли на 42,7% – до 19,5 млн. грн., за земли несельскохозяйственного назначения – на 95,6%, до 46,7 млн. грн.
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