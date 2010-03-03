Полтавский маслоэкстракционный завод решил увеличить УФ
На 70,193 млн. грн.
Полтавский маслоэкстракционный завод "Кернел Групп" решил увеличить уставный фонд на 70,193 млн. грн до 120 млн. грн.
Об этом УНИАН сообщили на предприятии.
Отмечается, что акционеры планируют принять решение и дополнительно выпустить 70 млн. 192 тыс. 870 простых именных акций номинальной стоимостью 1 грн. каждая.
Способ размещения – закрытый. Цель увеличения уставного фонда – пополнение основных и оборотных средств.
Справка УНИАН. "Кернел" – лидер украинского рынка бутылированного подсолнечного масла, один из крупнейших украинских экспортеров подсолнечного масла и зерновых культур.
"Кернел Групп" – вертикально интегрированная национальная компания. В "Кернел" входят Полтавский маслоэкстракционный завод (МЭЗ), Приколотнянский и Волчанский МЭЗы, 24 элеватора, торговая компания "Кернел-Трейд", работающая на рынке ценных бумаг компания "Кернел-Капитал", а также компания "Inerco", которая представляет интересы группы на международных рынках.
Торговые марки компании: "Щедрый Дар", "Стожар", "Чумак домашня", "Чумак золота", "Любонька", "Зарница".