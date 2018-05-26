Посевная-2010: в отсутствие денег сэкономим на технологиях...

С робким, но верным повышением температур украинские аграрии готовятся выйти в поле. Но затянувшийся кризис и «нелетная» погода внесли свои коррективы и в сроки проведения этих работ, и в их качество. Поэтому надеяться на рекордные урожаи Украине в этом году не приходится. Качество и количество зерна, которое Украина может собрать в этом году, напрямую зависит от милости природы и тяжести кошельков в карманах аграриев. Ни то, ни другое, к сожалению, не радует…

Озимые: дрожат, но всходят...

Южные регионы Украины, как правило, стартуют первыми и начинают посевные работы в третьей декаде февраля, однако этой весной посевные работы начались позже традиционных сроков из-за неблагоприятных погодных условий. "На сегодня можно говорить о том, что есть определенная задержка с началом и выполнением весенне-полевых работ. В прошлом году на конец февраля у нас уже было посеяно пару сотен тысяч гектаров, тогда как в этом году мы только начали в самых южных регионах подкормку озимых", - заявил министр аграрной политики Украины Юрий Мельник.

При этом Министерство аграрной политики долго и упорно не озвучивало свой прогноз по посевным площадям яровых на 2010 год, отмахиваясь размытыми фразами «структура площадей особо не изменится» и т.п.

Но по полученным агентством УНИАН данным, Министерство рассчитывает на сохранение площадей посевов яровых зерновых культур приблизительно на уровне прошлого года – 7,3 млн. га, что вместе с озимыми обеспечит зерновой клин площадью 15,9 млн. га. А вот структуру яровых министерство все еще держит в секрете...

При этом не стоит забывать, что площадь посевов будет напрямую зависеть от перезимовки озимых культур, чем больше посевов погибнет – тем больше площадей придется пересевать. Пока Укргидрометцентр предварительно прогнозирует пересев около 1 млн. га, или 13% посевов озимых культур. По словам начальника отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяны Адаменко, «если в 2009 году пересеяли 5%, то в этом году, по предварительному прогнозу, эта площадь может составить около 1 млн. га, или 13%. Мы не говорим об их полной гибели, а говорим, что эти посевы изреженны, малорентабельны, и чтобы получить нормальный урожай, их нужно пересевать», - сообщила Т.Адаменко. Кроме того, по информации Гидрометцентра, можно ожидать подтопления полей, что не страшно, если оно продолжается меньше 8 дней. «Все будет зависеть от того, как быстро будут развиваться весенние процессы. На сегодня они вялотекущие, и если для сдерживания весеннего паводка это хорошо, то для нас (аграриев – авт.) это не очень хорошо. Нам было бы лучше, чтоб снег быстрее растаял и началась весна, потому что такая длительная весна истощает растения», - отметила Т.Адаменко.

При этом Гидрометцентр прогнозирует сжатые сроки для проведения посевной кампании. «При таком характере зимы (с большими осадками – авт.) не бывает ранней весны. Поэтому мы будем иметь очень короткий период для сева яровых. Короткий по сочетанию оптимального увлажнения и температуры», – сказала Т.Адаменко. При этом специалист подчеркнула, что весеннее увлажнение почвы очень хорошее. «Это было наибольшее количество осадков за холодный период за последние 15-20 лет. Мы можем говорить о том, что на начало весенних работ 99% полей будет оптимально увлажнено», – сообщила Т.Адаменко. По ее словам, влаги в почве хватит надолго, «даже если гипотетически допустить, что будет такой же сухой апрель, как в прошлом году, когда он был исторически сухим». «Даже в таком случае озимые культуры спокойно это переживут», – добавила специалист.

Посевная-2010: денег мало, минудобрений и топлива - хватает

Если с обеспеченностью влагой почв все отлично, то с обеспеченностью аграриев финансовыми ресурсами для проведения работ все намного хуже. И "финансовую жажду", похоже, нашим селянам утолить едва ли удасться...

По словам первого заместителя министра аграрной политики Украины Юрия Лузана, для проведения весенних полевых работ сельхозпредприятиям необходимо более 24 млрд. грн. При этом собственными средствами аграрии обеспечены лишь на 50% - в их распоряжении есть около 12 млрд. грн. Остальное придется искать, занимать, просить.

Пополнить ресурсы, по мнению министерства, аграрии смогут, реализовав товарные ресурсы - зерно, сою, рапс. Подсобить сможет и Аграрный фонд, которому поручено провести форвардные закупки зерна примерно на 1,3 млрд. грн., и он уже объявил о начале этой работы. Однако наскрести недостающие деньги без помощи банков аграриям вряд ли удастся. По словам Ю.Лузана, министерство прогнозирует, что банковская система выделит аграриям исключительно под весенние полевые работы около 5 млрд. грн.

Впрочем, эти ожидания выглядят слишком оптимистичными. По информации директора департамента финансов Министерства аграрной политики Украины Григория Зуба, на середину февраля сельхозтоваропроизводители привлекли только 157,2 млн. грн. кредитных средств, что почти вдвое меньше против аналогичного показателя 2009 года, когда было привлечено 276,3 млн. грн.

А учитывая, что южные районы уже начали сев, и северные приступят через полмесяца-месяц, надеяться что банки прольют на аграриев золотой дождь, не приходится. Да и кредиты предоставляются на «оччень выгодных» условиях – под 20-37% годовых. Банки не спешат делиться деньгами с аграриями, которые и так задолжали им, да и, к тому же, мало что могут предоставить в качестве залога по кредитам. По данным Минагрополитики, общий объем кредитов, который на сегодня предоставлен агропромышленному комплексу, составляет более 56 млрд. грн., а половина из них – кредиты сельхозпроизводителям.

При этом крупные компании в большинстве своем имеют пристойное финансовое обеспечение, а вот более мелкие, которые ранее привлекали кредиты, на сегодня не смогут это сделать, и именно эта группа мелких и средних сельхозпроизводителей, которые ежегодно давали стране около 10 млн. тонн зерна (читай почти четверть всего вала) сейчас под угрозой.

Но Министерство агрополитики надеется, что финансовая ситуация улучшится. По словам Ю.Лузана, с банками ведутся переговоры. «Мы рассчитываем, что будет все-таки принят закон о бюджете (на 2010 г. - авт.), и мы подали заявку около 2 млрд. грн. выделить на удешевление стоимости кредитов, чтобы частично компенсировать процентные ставки. Я думаю, это тоже будет важной помощью», - добавил Ю.Лузан.

Ситуация с обеспечением аграриев минеральными удобрениями и топливом выглядит несколько лучше, чем деньгами. По словам Ю.Лузана, минеральных удобрений аграрии накопили даже больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Хотя правительство еще в декабре прошлого года приняло предупредительные меры – удешевило стоимость газа для производителей азотных удобрений и установило на него фиксированную цену в 205 долл. за 1 тыс. куб. м, цены на минеральные удобрения все-таки полезли вверх и поднялись уже на 15%. Министерство заявило, что к усмирению цен намерен подключиться Антимонопольный комитет, ценовые инспекции и все органы, которые причастны к этому. «Если будет необходимо, будут принимать меры на уровне государства, чтобы стабилизировать ситуацию», - отметил Ю.Лузан, добавив, что необходимо нормально организовать рынок минеральных удобрений, чтобы он был насыщен. Для этого уже правительством принято решение о приостановке антидемпингового расследования импорта минудобрений из России. Также сыграть роль стабилизатора на рынке минудобрений сможет Аграрный фонд, который располагает почти 50 тыс. тонн минеральных удобрений (в действующем веществе) и намерен начать их реализацию.

Топливо тоже имеет привычку дорожать во время проведения полевых работ. Но Министерство уверено, что распоряжение Кабмина по реализации дизтоплива и бензина по фиксированным ценам для сельхозпроизводителей поможет избежать скачков цен на топливо. И с готовностью техники, по информации министерства, ситуация даже лучше, чем в прошлом году. Интересно только, откуда в кризисный год у аграриев взялись деньги на новую технику, разве что старую, с изношенностью в 90%, починили да подлатали. «Мы рассчитываем, что весенние полевые работы пройдет организованно и в оптимальные сроки», - уверяет заместитель министра агрополитики Сергей Мельник.

Кабинет министров Украины даже принял «в помощь аграриям» распоряжение «Об утверждении плана дополнительных мер по подготовке и проведению комплекса весенне-полевых работ в 2010 г.», которым поручил Минфину увеличить расходы из госбюджета на поддержку АПК, Аграрному фонду провести форвардные закупки зерна, а ГНАУ – возместить НДС на 1,5 млрд. грн. через Аграрный фонд. Однако эффективность такого документа сомнительна. Основная причина – пустой бюджет. Да и раньше правительство много чего обещало своими документами, но реальная поддержка была в разы ниже обещанной. «2009 год много кого и чему научил – в плане надежд на кредитные ресурсы, на программы государственной поддержки, поэтому большинство производителей рассчитывают больше на собственные силы», - отметил руководитель группы экспертов Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Владимир Лапа.

В последнее время государство взяло для себя за правило никак не помогать производителям, а потом ставить условия, например, хлеб должен стоить столько-то и столько-то. Хотя задача бизнеса – зарабатывать деньги, а не заботиться о населении. Как раз последнее и есть задача государства. А если производители будут работать в убыток и заниматься благотворительностью, то через пару лет сеять зерно в Украине будет некому…

Украинский урожай: "засеваем" старые технологии...

Специалисты не спешат озвучивать прогнозы объемов урожая и т.д. Уж очень много неизвестных в этом уравнении. Однако первая цифра все же появилась – 40 млн. тонн. Такие прогнозные данные опубликовал Секретариат Президента еще Виктора Ющенко со ссылкой на экспертные оценки. И эта цифра далека от рекордных 53 млн. тонн 2008 года, да и от 46 млн. тонн прошлого года.

Специалисты отрасли считают этот показатель вполне закономерным. По мнению В.Лапы, дефицит средств повлияет, скорее, не на площади посевов, а на уровень технологий. «Посевная – это не просто бросить семена в почву. Первый вопрос – какие семена, можно посеять элитные семена, а можно бросить зерно с прошлого урожая. Если экономишь на семенном материале, то ясно, что продуктивность будет ниже. То же самое и с минеральными удобрениями, и со средствами защиты растений», - пояснил В.Лапа.

Глобальная экономия средств на технологии не позволяет заботиться о состоянии почв и сохранять плодородие украинских черноземов. «Если бы ситуация с кредитованием и государственной поддержкой улучшилась, я думаю, это бы повлияло на уровень технологий, потому что при отсутствии финансовых ресурсов идет экономия в первую очередь на этом», - считает В.Лапа.

При таком «бережном» отношении даже такая дойная корова, как аграрный сектор Украины, протянет недолго. А при невыполнении всех агротехнологий Украина может рассчитывать на низкий и некачественный урожай зерна. Возникает вопрос – зачем нашей стране рекорды по выращиванию зерна, которым можно в лучшем случае кормить скот? А ведь именно инвестиции в технологии обеспечивают высокую урожайность, хорошую экономику бизнеса и, соответственно, конкурентоспособность на внешних рынках, что является главным приоритетом для производителей, особенно для страны, которая претендует на звание житницы.

Но В.Лапа предостерег - большая проблема ждет Украину ближе к уборке урожая. «Если до момента уборки не будет решена проблема с возмещением НДС, если не изменится ситуация с кредитованием и государственной поддержкой, и если эти все факторы сложатся, может быть проблема со сбытом продукции по приемлемым ценам уже в летний период. Но я надеюсь, что постепенно эти проблемы начнут решаться», - считает В.Лапа.

Правительству стоит задуматься – если задолженность по возврату НДС будет расти, зернотрейдеры продолжат сворачивать свою работу в Украине, то наше место на экспортных рынках с удовольствием займет Россия, где НДС автоматически компенсируется через 3 месяца. Тогда даже с таким трудом выращенный украинский урожай продавать будет некому.

Хочется надеяться, что сегодняшняя отставка Кабмина Тимошенко и начало новых кадровых перестановок не заставят чиновников "забыть" о необходимости системно и оперативно решать проблемы агросектора.

Лилия Коваль (УНИАН)