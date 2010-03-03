МинАП прогнозирует посев яровых зерновых на 7,3 млн. га

Министерство аграрной политики Украины прогнозирует в текущем году посев яровых зерновых культур на площади 7,3 млн. га, что практически соответствует уровню прошлого года.

Такие данные УНИАН сообщили в министерстве.

По данным Минагрополитики, структура посевных площадей по культурам еще уточняется.

Отмечается, что с учетом 8,6 млн. га озимых зерновых культур, в целом зерновой клин в текущем году составит 15,9 млн. га.

При этом в министерстве сообщили, что на сегодня уже посеяно 35 тыс. га зерновых в АР Крым. Подкормка озимых культур проведена на площади 611 тыс. га.