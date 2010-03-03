МинАП прогнозирует посев яровых зерновых на 7,3 млн. га
16:54, 03 марта 2010Агро
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В текущем году
Министерство аграрной политики Украины прогнозирует в текущем году посев яровых зерновых культур на площади 7,3 млн. га, что практически соответствует уровню прошлого года.
Такие данные УНИАН сообщили в министерстве.
По данным Минагрополитики, структура посевных площадей по культурам еще уточняется.
Отмечается, что с учетом 8,6 млн. га озимых зерновых культур, в целом зерновой клин в текущем году составит 15,9 млн. га.
При этом в министерстве сообщили, что на сегодня уже посеяно 35 тыс. га зерновых в АР Крым. Подкормка озимых культур проведена на площади 611 тыс. га.
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