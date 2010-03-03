Roshen инвестировала 40 млн. евро

Корпорация Roshen, один из крупнейших производителей кондитерских изделий, в 2009 году инвестировала 40 млн. евро в модернизацию оборудования. Об этом УНИАН сообщили в компании.

Сообщается, что на указанную сумму было закуплено оборудование и установлено на Киевской, Винницкой и Липецкой кондфабриках. В частности, были установлены: линия по производству аэрованного шоколада, помадных конфет, упаковки печенья и т.д.

Справка УНИАН. Кондитерская корпорация Roshen – один из крупнейших производителей кондитерских изделий. В корпорацию входят Киевская, Винницкая, Мариупольская и Кременчугская кондитерские фабрики в Украине, с 2001 г. – Липецкая кондфабрика «Ликонф» (Россия), а с 2006 г. – Клайпедская кондфабрика (Литва).

Также в состав корпорации входит масломолочный комбинат «Бершадьмолоко», который обеспечивает фабрики корпорации сырьем.

В ассортименте корпорации более 200 разновидностей конфет, шоколада, карамели, печенья, вафель, мармелада и тортов.

Продукция экспортируется в Россию, Казахстан, Узбекистан, Молдову, Эстонию, Латвию, Литву, США, Канаду, Германию, Израиль и другие страны.

По итогам 2009 года Roshen увеличила производство продукции на 7% по сравнению с показателем 2008 года – до 380 тыс. тонн, а реализацию – на 4%, до 355 тыс. тонн.

Roshen является дочерним предприятием Украинского промышленно-инвестиционного концерна ("Укрпроминвест", Киев).

Емкость украинского рынка кондитерских изделий оценивается в 1 млн. тонн в год.