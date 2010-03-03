12% позимых зерновых в неудовлетворительном состоянии

В Запорожской области 70,3 тыс. га (или 11,8%) посевов озимых зерновых находятся в неудовлетворительном состоянии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской ОГА, "согласно данным обследования посевов озимых зерновых культур, в хорошем и удовлетворительном состоянии находятся соответственно 267,5 тыс. га (44,9% озимых посевов), в удовлетворительном - 257,5 тыс. га (43,3%), а в ослабленном - 70,3 тыс. га (11,8%)".

В целом под урожай 2010 г. в Запорожской области засеяно 644,1 тыс. га, что по сравнению с прошлым годом составляет 109,4%, в том числе посевы на зерно - на площади 595,3 тыс. га (107,1%).