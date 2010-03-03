Аграрии Житомирской области финансово обеспечены на 50%

Аграрии Житомирской области на начало марта т.г. обеспечены денежными средствами для проведения весеннее-полевых работ на 50%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского областного совета со ссылкой на председателя совета Виталия ФРАНЦУЗА.

По его словам, по предварительным расчетам специалистов, для названных целей региону необходимо почти 500 млн. грн.

«На сегодня дефицит денежных средств для проведения аграриями обласии весеннее-полевых работ составляет почти 250 млн. грн. Такой же ситуация была и в начале 2009 года», - добавил В. ФРАНЦУЗ.

Он также сообщил, что в Житомирской области с началом весны часть засеянных озимыми земель (более 125 тыс. га - УНИАН) оказалась под водой.

Председатель Житомирского областного совета также добавил, что в регионе есть серьезные проблемы с подтоплением – уже на 10% селькохозяйственных земель области стоит вода, и работники АПК делают все возможное для борьбы с подтоплением озимых культур.