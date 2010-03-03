Херсонская исправительная колония освоила выпуск сельхозтехники

Предприятие Северной исправительной колонии (г. Херсон) управления Государственного департамента Украины по вопросам выполнения наказаний в Херсонской области (№90) в текущем году освоило производство полуприцепов для транспортировки комбайнов и другой тяжелой сельхозтехники.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе департамента, указанный полуприцеп предназначен для перевозки зерноуборочных и свеклоуборочных комбайнов в составе автопоезда с седельным тягачом типа МАЗ или другими тягачами с разрешенной нагрузкой на седло 14,5 т.

Ориентировочная стоимость полуприцепа – до 270 тыс. грн.

Прогнозируемые объемы выпуска указанных прицепов не сообщаются.

Справка УНИАН. Северная исправительная колония № 90 расположена в Херсоне. Пенитенциарное учреждение кроме основных функций занимается капитальными ремонтами и переоборудованием (модернизацией) полуприцепов с увеличением их объема, изготовлением металлических вагонов-бытовок, контейнеров, ремонтом различной сельхозтехники и деревообработкой.