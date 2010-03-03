На Луганщине принимают меры по недопущению африканской чумы свиней

В Луганской области на заседании Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при облгосадминистрации утвержден План неотложных мер по недопущению занесения возбудителя африканской чумы свиней на территорию Луганщины, передает корреспондент УНИАН.

Как заявил на заседании комиссии губернатор области Александр АНТИПОВ,

в регионе эпизоотическая ситуация на границе с Ростовской областью создает реальную угрозу занесения возбудителя африканской чумы свиней на территорию Луганщины и требует неукоснительного соблюдения всех требований действующего ветеринарного законодательства Украины.

По его словам в 2010 году обострилась угроза занесения в Луганскую область свиной чумы с территории Южного округа РФ. С начала года зарегистрированы случаи заболевания африканской чумой свиней в частном секторе и дикой фауны Ростовской области и Краснодарского края. Последний случай зарегистрирован 27 февраля в непосредственной близости от государственной границы, в городе Гуково. На момент возникновения заболевания в свинохозяйстве содержалось до полутысячи голов свиней, диагноз заболевания подтвержден. В настоящее время все свинопоголовье хозяйства подверглось уничтожению, введен карантин.

По итогам заседания противоэпизоотическая комиссия утвердила План неотложных мер по недопущению занесения возбудителя африканской чумы свиней на территорию Луганщины.

До 15 марта на территории области будет проведен учет свинопоголовья, в том числе в мелких хозяйствах и частном секторе, и завершена его прививка от свиной чумы.

В 20-километровой зоне вдоль границы с Российской Федерацией запрещена реализация живых свиней и свиной продукции, а также проведение выставок, ярмарок и других мероприятий, связанных с перемещением животных. Также запрещен перевоз через границу животных и свиной продукции, сырья и кормов. Для этого срочно вводится круглосуточное дежурство сотрудников милиции в местных пунктах пересечения государственной границы. Усилен надзор за соблюдением санитарного законодательства на объектах торговли и ресторанного хозяйства, расположенных вдоль автодорог.

Для недопущения распространения инфекции среди диких животных областному управлению лесного и охотничьего хозяйства поручено организовать диагностические лицензионные отстрелы диких кабанов для отбора проб сывороток для лабораторных исследований. Также будут приняты меры по уничтожению грызунов на фермах и подворьях граждан.