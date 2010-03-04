Агрохолдинг "Астарта" увеличил прибыль на 75%

Один из крупнейших агрохолдингов в Украине "Астарта" (ASTARTA Holding N.V.) в прошлом году увеличил валовую прибыль на 75% – до 443 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, размещенном на информационном сервисе Варшавской фондовой биржи gpwinfostrefa, которым располагает УНИАН.

Согласно сообщению, валовой доход компании за 2009 год увеличился на 40% – до 1,358 млрд. грн.

По данным "Астарты", которая провела IPO на Варшавской фондовой бирже в 2006 году, EBITDA по результатам прошлого года выросла на 148% – до 555 млн. грн., а экспорт увеличился на 40% – до 20 млн. долл. Рентабельность валовой прибыли (gross margin) составила 33% против 26% в 2008 году. EBITDA margin выросла до 41% против 23% в 2008 году.

В компании отметили, что предоставленные данные являются предварительными.

Справка УНИАН.ASTARTA Holding N.V. является публичной компанией, акции холдинга с августа 2006 года листингуются на Варшавской фондовой бирже.

Распределение акций: 40,19% акций "Астарты" принадлежат ее основателю и генеральному директору Виктору ИВАНЧИКУ, 35,19% - председателю совета директоров Валерию КОРОТКОВУ, 24,62% – находятся в свободном обороте.

ASTARTA Holding N.V. контролирует агропромышленный холдинг «Астарта-Киев», который является одним из лидеров сахарной отрасли Украины.

Астарта-Киев является вертикально-интегрированным агропромышленным холдингом, который объединяет пять региональных подразделений, расположенных в Полтавской, Винницкой и Хмельницкой областях. В состав этих подразделений входят 6 сахарных заводов.

Основными направлениями деятельности агропромхолдинга являются производство высококачественного сахара и сопутствующей продукции (мелассы и сухого гранулированного жома), зерновых и масличных культур, а также мяса и молока. По результатам производственного сезона 2009 года, агропромхолдинг произвел около 18% украинского свекловичного сахара.

По состоянию на конец февраля 2010 года, общая площадь сельскохозяйственных земель в долгосрочной аренде составила около 180 тысяч га. Вся земля используется в процессе производства сельхозпродукции, сахара и мясомолочной продукции