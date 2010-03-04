Эксперт: Аграрии будут экономить на технологиях

Из-за дефицита средств на проведение весенней посевной кампании аграрии будут экономить, в первую очередь, на технологиях, что снизит будущий урожай.

Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом УНИАН руководитель группы экспертов Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Владимир ЛАПА.

«Дефицит средств повлияет, скорее, не на количество площадей посевов, а на уровень технологий», - сказал он. «Посевная – это не просто бросить семена в почву. Первый вопрос – какие семена: можно посеять элитные семена, а можно бросить зерно с прошлого урожая. Если экономишь на семенном материале, ясно, что продуктивность будет ниже. То же самое и с минеральными удобрениями, и со средствами защиты растений», - пояснил он.

По мнению специалиста, несоблюдение технологий может негативно повлиять на будущий урожай – снизит урожайность культур и качество полученного зерна.

Напомним, по оценкам Министерства аграрной политики Украины, из 24 млрд. грн., необходимых на проведение весенний полевых работ, аграрии имеют около 12 млн. грн.

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