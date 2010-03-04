Завтра в Украине незначительно похолодает: днем - около 0°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 5 марта в Украине будет облачно с прояснениями. Ночью в Карпатах, Закарпатье, в Одесской области и в Крыму, днем в южной части, западных и центральных областях мокрый снег и дождь, местами гололед, налипание мокрого снега; днем в Карпатах, Закарпатье и в Крыму сильные осадки; на остальной территории без существенных осадков. На дорогах страны, кроме юга и юго-востока, гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в южной части порывы 15-20 м/с. Температура ночью - 2-7°, в северных областях - 6-11° мороза, днем - от 2° мороза до 2° тепла; в южной части и в Закарпатье ночью - около 0°, днем - 3-8° тепла.

В Киевской области облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-11° мороза, днем от 2° мороза до 2° тепла.

В Киеве облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью - 6-8° мороза, днем - около 0°.