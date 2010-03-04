Производство сахара по Таможенному союзу вырастет

Производство сахара в РФ в 2010 году может вырасти на 11% по сравнению с 2009 годом и составить 5,6 миллиона тонн против 5,05 годом ранее, такой прогноз привел председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин на восьмой международной конференции "Рынок сахара СНГ и Центральной Азии-2010" в Москве, сообщает РИА Новости

Согласно данным его презентации, в 2010 году ожидается рост производства сахара из свеклы до 3,7 миллиона тонн против 3,28 миллиона в 2009 году, и из сахара-сырца - до 1,9 миллиона тонн против 1,77 миллиона годом ранее.

Производство сахара в целом по Таможенному союзу прогнозируется в 2010 году до 6,91 миллиона тонн против 6,22 миллиона тонн в 2009 году. При этом выпуск сладкого продукта из свеклы ожидается в объеме 4,25 миллиона тонн (в 2009 году - 3,82 миллиона тонн), из сахара-сырца - 2,66 миллиона тонн (в 2009 году 2,4 миллиона тонн). Более того, Союзроссахар прогнозирует рост производства сахара в странах Таможенного союза к 2012 году в объеме 7,05 миллиона тонн, при этом из свеклы - 4,8 миллиона тонн.

Потребление сахара в России, по прогнозу союза, в 2010 году должно увеличиться на 2% и составить 5,3 миллиона тонн против 5,2 миллиона в 2009 году. Потребление в странах Таможенного союза в 2010 году прогнозируется в объеме 6,16 миллиона тонн, что на 4% больше, чем в 2009 году (5,93 миллиона тонн).

При этом Бодин отметил, что к 2012 году, когда производство сахара в России может достигнуть 4,32 миллиона тонн, необходимо увеличить складские емкости в идеале до 3 миллионов тонн. Для сравнения, складские емкости белого сахара в 2010 году должны составить 1,5 миллиона тонн.

Оптовые цены снизятся

Оптовые цены на сахар в России могут снизиться более чем на 20% к октябрю - до 22 тысяч рублей за тонну с НДС, при этом среднегодовая цена на сахар в текущем году прогнозируется в размере 25 тысяч тонн за тонну с НДС. Такой прогноз привел председатель правления Союзроссахар Андрей Бодин на восьмой международной конференции "Рынок сахара СНГ и Центральной Азии-2010" в Москве.

По его данным, пик оптовой цены на сахар наблюдался в январе, когда он составил 30 тысяч рублей за тонну с НДС, хотя еще в декабре цены составляли 24-25 тысяч рублей за тонну.

Бодин отметил, что на протяжении последних двух месяцев был спекулятивный рост цен. Однако в настоящее время наблюдается тренд понижения цены: в феврале цена снизилась до 28,7 тысячи рублей за тонну с НДС, при этом в начале марта она опустилась до 27,7 тысячи тонн.

По прогнозу Союзроссахара, в начале мая цена снизится до 25 тысяч рублей за тонну, что будет связано со снижением ввозной пошлины на сахар-сырец до 50 долларов за тонну с нынешних 140 долларов за тонну, и постепенно в течение лета цена будет продолжать падать и составит к началу октября 22 тысячи рублей за тонну. При этом, по прогнозу, она будет держаться на этом уровне до конца текущего года.

"Высокие цены - проблема бизнеса, низкие - проблема государства: когда цены высокие, никто не покупает, низкие - никто не производит", - сказал Бодин, отметив, что важно соблюдать баланс цен.