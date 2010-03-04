Россельхознадзор запретил ввоз продукции «Кременчугмясо»

Киев. 4 марта. УНИАН. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской федерации (Россельхознадзор) запретила ОАО «Кременчугмясо» ввоз продукции в РФ с 12 марта т.г. Об этом говорится в сообщении службы, опубликованном на ее официальном сайте.

Отмечается, что запрет введен в связи с выявлением при мониторинговых исследованиях запрещенных и вредных веществ в животноводческой продукции, поступившей в РФ из ФРГ, Китая и Украины. «С 12 марта 2010 года вводятся временные ограничения на поставку в Российскую Федерацию продукции ряда предприятий», - говорится в документе. В частности, запрет на ввоз продукции «Кременчугмясо» введен из-за обнаружения в говядине листерий.

Отмечается, что в случае поступления продукции указанных предприятий в Россию до 12 марта 2010 года, решение о пропуске таких грузов принимается в обычном режиме с последующим проведением обязательного лабораторного контроля.