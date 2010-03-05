Россия и Украина могут объединить усилия в поставках зерна

Россия и Украина могут объединить усилия сразу в нескольких областях экономики, уверен президент Украины Виктор Янукович.

"Надо смотреть, где нам нужно объединять усилия. И таких направлений очень много", - сказал В.Янукович в интервью информационному телеканалу "Россия-24" По его словам, "в кооперации" работает весь машиностроительный комплекс и аграрная промышленность обеих стран. В целом экономики и Украины и России ориентированы на экспорт. "Мы имеем возможность, например, объединить наши усилия в поставках зерна, ведь вопрос продовольственной пшеницы стоит каждый год в мире", - считает президент Украины.

По словам В.Януковича, "Россия имеет широкий потребительский рынок". "Украина может поставлять на этот рынок очень качественные сельскохозяйственные продукты, - заметил Янукович. - Кроме этого, Россия может быть нашим торгово-экономическим партнером в третьих странах. И здесь мы можем пригласить и Казахстан".

В целом, признался В.Янукович, он видит отношения между двумя странами "как долгосрочные, надежные, которые будут строиться в атмосфере доверия, надежности и стратегического сотрудничества".