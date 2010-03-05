С 10 марта вступают в силу новые правила лицензирования ввоза сахара-сырца, сообщает пресс-служба Украинской аграрной конфедерации (УАК), сообщает УкрАгроКонсалт

Министерство экономики Украины внесло изменения в положение о порядке выдачи лицензий на импорт в Украину сахара-сырца из тростника в пределах тарифной квоты, которые вступают в силу с 10 марта 2010 г.

Этот приказ стал следствием инициированного УАК совещания по обеспечению внутреннего рынка сахаром в 2009/2010 МГ, которое состоялось 9 декабря 2009 г.

Согласно действующему в настоящее время положению, субъект, подающий заявку на получение лицензии, должен предоставить сертификат о происхождении товара. При таких условиях импортер сахара-сырца должен сначала оплатить сахар-сырец, загрузить судно и тогда получить сертификат о происхождении товара. Этот сертификат, вместе с другими документами, следует предоставить в Министерство экономики для получения лицензии. В случае отказа в лицензировании импортер, за уже купленный товар, должен оплатить импортную пошлину в размере 50% стоимости.