Королевская: нужно ужесточить ответственность за некачественные продукты детского питания

Требования к детскому питанию необходимо безотлагательно ужесточить, а также значительно повысить ответственность за оборот некачественной продукции в этой сфере.

Такое мнение высказала глава парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, комментируя принятие ВР в первом чтении законопроекта об ужесточении требований к производству и обороту продуктов детского питания и установления ответственности (№3457), сообщили УНИАН в пресс-службе комитета.

«К сожалению, лозунг «Все лучшее – детям» уже ушел в далекое прошлое. Наши дети сегодня являются самыми незащищенными от некачественных продуктов питания, – подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ. – И наша задача сегодня – приложить все усилия и выстроить все барьеры, чтобы некачественная продукция не поступала на наш рынок».

По ее словам, действующий Закон Украины «О детском питании» содержит массу недостатков. К примеру, его нормы допускают использование для производства питания для детей сомнительное сырье – производимое вне границ специальных сырьевых зон и с применением пестицидов и агрохимикатов. Закон также позволяет использовать в продуктах детского питания консерванты и стабилизаторы, что может причинить вред здоровью детей.

«Мы настаиваем на необходимости повысить ответственность за производство, выпуск и реализацию некачественных продуктов детского питания, а также – ужесточить требования к их качеству и безопасности. И я убеждена, что законопроект по защите детей от некачественных продуктов питания необходимо принимать срочно и безотлагательно», – резюмировала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Как сообщал УНИАН, 4 марта парламент принял в первом чтении законопроект №3457 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (относительно ужесточения требований к производству и обороту продуктов детского питания и установления ответственности).

Ранее прокуратура Киев приостановила действие сертификатов соответствия на продукцию детского питания ряда поставщиков.