Урожай зерна в Украине превысит прошлогодний

По мнению генерального директора крупной сельскохозяйственной компании "Укрзенопром Агро" Евгения Ленга, урожай в этом году должен быть выше среднего и может превысить показатель прошлого года на 7-8%, сообщают Контракты

По его мнению, в Украине созданы достаточно благоприятные условия для сева яровых культур, которые, по прогнозам, будут находиться в хорошем состоянии со времени сева до сбора урожая.

При этом он выразил некоторую обеспокоенность состоянием озимых посевов в некоторых областях Украины, в частности в Полтавской области, где пересеву будут подлежать значительные площади.

Однако, по его словам, в целом состояние озимых культур в период вызревания будет хорошее, что дает основания полагаться на достаточно хороший урожай этих культур.

Одним из негативных факторов, которые все же могут повлиять на оптимистические прогнозы, Ленг назвал недостаток финансовых средств у аграриев для качественного проведения весенне-полевой кампании, что может стать причиной уменьшения ими площадей посевов.

Урожай зерна в 2009 году, по данным Государственного комитета статистики, составил 46 млн. тонн.