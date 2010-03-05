98% граждан оформили госакты на землю

В Хмельницкой области, по состоянию на 1 марта т.г., 98,1% граждан, или 388 тыс. лиц, оформили государственные акты на право собственности на земельные участки.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН заместитель начальника Главного управления Госкомзема в области Олег СПОСОБ.

По его словам, в настоящее время существует проблема с вручением данных актов – на руки выдано 90,5% документов.

«На должном уровне вручение государственных актов проводится в Теофипольском (99,7%), Новоушицком (99,2%), Ярмолинецком (97,5%), Дунаевецком (96,2%) и Городоцком (96%) районах”, - отметил он.

В целом, в процессе разгосударствления и приватизации земель в Хмельницкой области получили право на земельную долю (пай) 401 904 граждан, в том числе 396 404 граждан (98,6%) получили сертификаты на право на земельную долю (пай).