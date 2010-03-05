В Винницкой обл. направлено 400 тыс. грн. на кредитование птицеводства

В Винницкой области на кредитование развития птицеводства в личных крестьянских хозяйствах направлено 400 тыс. грн. средств областного бюджета.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил представитель Винницкого областного совета.

По сообщению, кредит предоставлен с целью поддержки развития птицеводства в личных крестьянских хозяйствах и учитывая ходатайство Главного управления агропромышленного развития областной государственной администрации, Винницкого производственного объединения птицеводческой промышленности «Винницаптицепром».

Кредитные средства в сумме 400 тыс. грн. будет предоставлять коммунальная организация «Областной Фонд содействия инвестициям и строительству» инкубаторно-птицеводческим станциям области.