В Винницкой обл. направлено 400 тыс. грн. на кредитование птицеводства
В личных крестьянских хозяйствах
В Винницкой области на кредитование развития птицеводства в личных крестьянских хозяйствах направлено 400 тыс. грн. средств областного бюджета.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил представитель Винницкого областного совета.
По сообщению, кредит предоставлен с целью поддержки развития птицеводства в личных крестьянских хозяйствах и учитывая ходатайство Главного управления агропромышленного развития областной государственной администрации, Винницкого производственного объединения птицеводческой промышленности «Винницаптицепром».
Кредитные средства в сумме 400 тыс. грн. будет предоставлять коммунальная организация «Областной Фонд содействия инвестициям и строительству» инкубаторно-птицеводческим станциям области.