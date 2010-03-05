КС отказал в открытии производства по делу

Конституционный Суд Украины отказал в открытии производства по делу о конституционности постановления правительства о привлечении НАК "Украгролизинг" в 2009 году кредитов под государственные гарантии для реализации инвестиционных проектов, связанных с закупкой отечественной сельскохозяйственной техники, по представлению Президента.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КС Украины.

Согласно сообщению, решение принято 3 марта на основании пункта 2 статьи 45 Закона Украины «О Конституционном Суде Украины» - несоответствие конституционного представления требованиям, предусмотренным Конституцией Украины, Законом Украины «О Конституционном Суде Украины».

Как сообщал УНИАН, 28 декабря 2009 г. в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление Президента Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) пунктов 1, 2, 3, 4, 6 постановления Кабинета министров Украины «О привлечении Национальной акционерной компанией «Украгролизинг» в 2009 году кредитов под государственные гарантии для реализации инвестиционных проектов, связанных с закупкой отечественной сельскохозяйственной техники» (от 11 ноября 2009 года № 1329).

Тогдашний Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом от 25 декабря п.г. остановил действие отдельных положений постановления Кабинета министров Украины от 11 ноября 2009 года №1329 о привлечении НАК «Украгролизинг» под государственные гарантии кредитов в сумме, не превышающей 1,3 млрд. грн.

Справка УНИАН. НАК "Украгролизинг" создана постановлением Кабинета министров от 11 апреля 2001 года. Компания является преемником имущественных прав и обязательств Государственного лизингового предприятия "Украгролизинг", созданного на базе Государственного лизингового фонда в 1999 году, и подчинена Кабмину.

Компания предоставляет услуги по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования для агропромышленного комплекса на условиях финансового лизинга.

В состав компании входят предприятия технического обслуживания, материально-технического снабжения и машинно-технические станции.