В воскресенье по всей Украине пройдет снег

7 марта в Украине ожидается облачная с прояснениями погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, ночью в западных и северных областях будет идти снег, в Херсонской, Запорожской, восточных областях и в Крыму местами ожидаются сильные осадки, налипание мокрого снега. Днем в восточных областях, Крыму и Приазовье будет идти умеренный снег, в западных областях местами небольшой снег.

На дорогах, кроме Крыма, гололедица. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с, местами, кроме западных областей, порывы 15-20 м/с. Температура ночью в северных, западных и Винницкой области 6-11° мороза, на западе местами до 15° мороза, на остальной территории 2-7° мороза, в Крыму около 0°; днем 1-6° мороза, на Закарпатье и в Крыму 0-5° тепла.

В Киеве и области будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью в Киевской области 6-11°, днем 1-6° мороза; в Киеве ночью 6-8°, днем 3-5° мороза.