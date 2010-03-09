Главой Госкомрыбхоза назначен Григорий Ткаченко

Кабинет министров Украины назначил Григория ТКАЧЕНКО председателем Государственного комитета рыбного хозяйства Украины, освободив его от должности первого заместителя председателя этого комитета.

Текст соответствующего распоряжения от 1 марта 2010 г. № 310-р опубликован на сайте парламента.

Напомним, распоряжением от 1 марта 2010 г. Кабмин уволил Николая ШВЕДЕНКО с должности председателя Государственного комитета рыбного хозяйства Украины.