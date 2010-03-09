На Кировоградщине под опасением 10% посевов озимых

Состояние 10% посевов всех озимых культур в Кировоградской области вызывает опасения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на совещании у губернатора сообщил начальник Главного управления агропромышленного развития Кировоградской облгосадминистрации Иван ВЛАДОВ.

По его словам, площади посевов озимых культур в области занимают 430 тыс. га, из них рапса – 108 тыс. га.

«С озимым рапсом ситуация сложнее – под угрозой развития 14% посевов», - отметил И. ВЛАДОВ.

В то же время общее состояние озимых в области он охарактеризовал как нормальное и стабильное.