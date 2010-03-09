На Кировоградщине под опасением 10% посевов озимых
16:41, 09 марта 2010Агро
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...и 14% рапса
Состояние 10% посевов всех озимых культур в Кировоградской области вызывает опасения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на совещании у губернатора сообщил начальник Главного управления агропромышленного развития Кировоградской облгосадминистрации Иван ВЛАДОВ.
По его словам, площади посевов озимых культур в области занимают 430 тыс. га, из них рапса – 108 тыс. га.
«С озимым рапсом ситуация сложнее – под угрозой развития 14% посевов», - отметил И. ВЛАДОВ.
В то же время общее состояние озимых в области он охарактеризовал как нормальное и стабильное.
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