Аграрии Тернопольщины задолжали свыше 330 млн. грн.

Аграрии Тернопольской области в 2009 году не погасили кредитов на общую сумму 333 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Тернопольской облгосадминистрации Юрий ЧИЖМАРЬ.

По его словам, причиной такой задолженности стало то, что государство не финансировало программу удешевления кредитов для АПК.

«Если в 2008 году сельхозпредприятия области на удешевление кредитов получили из госбюджета 36 млн. грн., то в 2009-м – 5,4 млн. грн. Недостаточно или вообще не финансировались и другие государственные программы в отрасли АПК, скажем, если на все программы в 2008 году область получила 145 млн. грн., то за 2009 год – 16 млн. грн. Это привело к ослаблению экономической базы предприятий, соответственно, они не могли гасить тело кредитов, а гасили только проценты», – сказал Ю.ЧИЖМАРЬ.

По его данным, наибольшие долги по кредитам имеют хозяйства Чертковского (161 млн. грн.) и Гусятинского (115 млн. грн.) районов, у остальных эта сумма составляет 30 млн. грн. и меньше.

Также председатель ОГА сообщил, что в этом году аграриям области необходимо 150 млн. грн. лишь долгосрочных кредитов на развитие животноводства и строительство элеваторов.

«В целом же нужно будет почти 900 млн. грн., из них 333 млн. грн. – на погашение прошлогодней задолженности. При этом еще неизвестно, будут ли предусмотрены в новом бюджете государственные программы для поддержки сельхозпроизводителей и заложат ли средства по невыполненным государством обязательствам в прошлом году, ведь по всем недоданным средствам заключены соответствующие соглашения. Мы ставим эти вопросы перед правительством и Президентом, поскольку без поддержки аграрии в нынешних условиях больше одного-двух лет не выдержат», – подчеркнул Ю.ЧИЖМАРЬ.