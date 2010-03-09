Шмидт уволен с должности замминистра АПК

Кабинет Министров Украины принял отставку заместителя министра аграрной политики Украины Романа ШМИДТА.

Текст соответствующего распоряжения от 2 марта 2010 года № 324-р опубликован на сайте парламента.

Отмечается, что решение принято согласно абзацу 2 части 2 статьи 31 Закона Украины "О государственной службе", который гласит, что основанием для отставки является принципиальное несогласие с решением государственного органа или должностного лица, а также этические препятствия для пребывания на государственной службе.

Напомним, Р.ШМИДТ был назначен на должность заместителя министра аграрной политики Украины 30 января 2008 года.