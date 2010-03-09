АМК разрешил дноуглубительные работы "Нибулону"

Антимонопольный комитет Украины (АМК) обязал Министерство транспорта и связи Украины отменить запрет ООО «СП «Нибулон» на проведение дноуглубительных работ в Николаевском морском порту.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комитета.

В частности, АМК требует от Минтранса прекратить антиконкурентные действия в виде препятствования проведению ООО «СП «Нибулон» дноуглубительных работ в акватории порта Николаев. Согласно принятому в этом деле решению комитета, министерство должно выполнить обязательства в месячный срок. В частности, Минтранс должен отменить решение, которым безосновательно отказал ООО «СП «Нибулон» в согласовании проведения дноуглубительных работ, и повторно рассмотреть предоставленные предприятием материалы, приняв решение об их согласовании.

Также министерство обязано в дальнейшем воздерживаться от создания необоснованных препятствий во время выполнения ООО «СП «Нибулон» дноуглубительных работ.

«Антиконкурентные действия Минтрассвязи в порту Николаев, о которых уже известно далеко за пределами нашего государства, портят имидж Украины как мирового игрока на рынке зерна. Подобному поведению нужно положить конец, на что и направлено решение Антимонопольного комитета», – отметил исполняющий обязанности председателя АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.

Напомним, АМК пришел к выводу, что действия Минтранса создают неравные условия для предприятий, которые конкурируют, работая на ринке перевалки зерновых и масличных культур в порту Николаев.

Справка УНИАН. ООО СП "Нибулон" является одним из крупнейших сельскохозяйственных товаропроизводителей в Украине и зернотрейдером. Предприятие имеет 36 филиалов в 11 регионах страны и обрабатывает более 70 тыс. га земли.