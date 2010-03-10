Аграрии Тернопольской области намерены закупить новую технику

В этом году аграрии Тернопольской области планируют закупить новой сельскохозяйственной техники на 112 млн. грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, в целом сельхозпредприятия намерены приобрести 224 единицы техники. За последние несколько лет аграриям области удалось обновить свой машинно-тракторный парк всего на 4%. Отмечается также, что по государственной программе частичной компенсации за приобретение сборочной сельхозтехники аграрии области в 2009 году не получили ни копейки.