Аграрии Тернопольской области намерены закупить новую технику

11:42, 10 марта 2010
Агро
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224 единиц на 112 млн. грн.

В этом году аграрии Тернопольской области планируют закупить новой сельскохозяйственной техники на 112 млн. грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, в целом сельхозпредприятия намерены приобрести 224 единицы техники. За последние несколько лет аграриям области удалось обновить свой машинно-тракторный парк всего на 4%. Отмечается также, что по государственной программе частичной компенсации за приобретение сборочной сельхозтехники аграрии области в 2009 году не получили ни копейки. 

 

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