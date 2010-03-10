Молдова исключила сахар и спирт из режима свободной торговли с Украиной

Молдова исключила из режима свободной торговли с Украиной сахар, этиловый спирт и семена сахарной свеклы. Это предусмотрено межправительственным протоколом между Молдовой и Украиной, ратификацию которого одобрил Кабинет министров республики, сообщает БЕЛТА.

Документ был подписан 21 апреля 2009 года в Кишиневе и предусматривает, что Украина, в свою очередь, исключит из режима свободной торговли с Молдовой сахар, этиловый спирт, шкуры скота, лом черных и цветных металлов.

Замминистра экономики Молдовы Октавиан КАЛМЫК подчеркнул, что изменения были внесены для улучшения торгового баланса Молдовы с Украиной и защиты молдавских производителей. Правительства Молдовы и Украины подписали Соглашение о свободной торговле 13 ноября 2003 года. Оно вступило в силу только в момент присоединения Украины к ВТО в 2008 году.

В Минэкономики Украины отмечают, что исключения из режима свободной торговли с Молдовой на постоянной основе являются одним из обязательств Украины перед ВТО. В Киеве полагают также, что увеличение стоимости украинского спирта за счет пошлин сделает его менее конкурентным на молдавском рынке. Исключение из режима свободной торговли лома металлов и кожсырья затруднит реэкспорт этих товаров из Молдовы в страны ЕС, тогда как взимание пошлин при импорте сахара из Молдовы должно ограничить реэкспорт продукта в Украину.