С сегодняшнего дня вступили в действие новые правила лицензирования ввоза сахара-сырца.

Как сообщили УНИАН в Украинской аграрной конфедерации, Министерство экономики внесло изменения в Положение о порядке выдачи лицензий на импорт в Украину сахара-сырца из тростника в рамках тарифной квоты, которые с сегодняшнего дня вступили в действие.

Ранее субъект, подавший заявку на получение лицензии, должен был предоставить сертификат о происхождении товара. При таких условиях импортер сахара-сырца должен был сначала оплатить сахар, загрузить судно и тогда получить сертификат о происхождении товара. Этот сертификат, вместе с другими документами, необходимо было подать в Минэкономики для получения лицензии. У случае отказа в лицензировании импортер должен был уплатить импортную пошлину за уже купленный товар в размере 50% стоимости. С сегодняшнего дня эта коллизия урегулирована на законодательном уровне, и оригинал сертификата о происхождении товара подавать для получения лицензии не требуется.

При этом срок действия лицензии сокращен до 60 дней со дня его подписания, но не позднее 31 декабря года, на который она выдана, в пределах тарифной квоты. Также не позднее 15 дней после окончания срока действия лицензии субъекты внешнеэкономической деятельности должны предоставить в Минэкономики информацию о фактическом ввозе товара по лицензии с указанием объемов.