Ассоциация ветеринаров просит провести реформы в отрасли

Участники Шестого съезда Ассоциации специалистов ветеринарной медицины Украины приняли обращение к Президенту Украины, премьер-министру и председателю Верховной Рады Украины, в котором просят провести в отрасли реформы.

Об этом говорится в сообщении Государственного комитета ветеринарной медицины Украины, переданном сегодня УНИАН.

«Учитывая ратифицированные Украиной международные требования и нормы, членство Украины в ВТО и принимая во внимание опыт стран Европейского Союза, в которых ветеринарная служба контролирует все звенья продовольственной продукции - от поля до стола потребителя, VІ съезд Ассоциации специалистов ветеринарной медицины Украины, которая объединяет свыше 20 тысяч специалистов, просит посодействовать ускорению гармонизации ветеринарного законодательства Украины с соответствующим законодательством ЕС в части определения компетенции и полномочий ветеринарной службы в сфере безопасности продовольствия, установить на законодательном уровне принадлежность профессии ветеринарного врача к категории так называемых «свободных профессий», по аналогии со странами Евросоюза», - говорится в обращении.

По мнению ветеринаров, учитывая мировой опыт, следует предоставить общественным организациям функции самоуправления в профессии и создать Ветеринарный статуарный орган согласно требованиям и стандартам Международного эпизоотического бюро.

Также участники съезда просят правительство способствовать реформированию ветеринарной службы с целью постепенного перевода лечебной работы в компетенцию лицензированных частных практикующих врачей (клиник). Для этого необходимо установить единую лицензию на все виды ветеринарной деятельности, пересмотреть в соответствии с потребностями и выбором самого специалиста систему ветеринарного образования, в том числе обязательное повышение квалификации необходимо проводить под эгидой Ассоциации специалистов ветеринарной медицины Украины (Ветеринарного статуарного органа) с привлечением ведущих практикующих ветеринарных врачей.

Специалисты ветмедицины выступают за реформирование системы финансового обеспечения государственной ветеринарной службы в сторону увеличения и 100% финансирования из общего фонда государственного бюджета. «Это возможно в случае установления государственной ветеринарной службы в качестве главного распорядителя средств и одновременно формирователя доходной части бюджета, за счет осуществления функций государственного контроля, инспекций и экспертиз, предоставления других ветеринарных услуг», - отмечается в обращении.

Как сообщили в Госкомитете ветмедицины, Шестой съезд Ассоциации специалистов ветеринарной медицины Украины прошел в Киеве 3 марта.

Справка УНИАН. Ассоциация специалистов ветеринарной медицины Украины создана в августе 1990 г. как всеукраинская общественная организация. В нее входят специалисты ветеринарной медицины Украины и трудовые коллективы предприятий, учреждений, государственных и общественных организаций, высших и средних специальных учебных заведений ветеринарного профиля.