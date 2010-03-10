Еженедельный ОБЗОР аграрных рынков (от 10.03.10)

Обзор за неделю 1-7 марта

Пшеница.

Фьючерсы на пшеницу продолжают торговаться в боковом коридоре на фоне стабильной ситуации на валютном рынке и отсутствии значимых макроэкономических новостей. Так, в настоящий момент бушель зерна на Чикагской Бирже стоит $4,89 ($179,78 за тонну). В преддверии публикации очередного прогноза от Министерства Сельского Хозяйства США по запасам зерна (10 марта) участники рынка заняли выжидательную позицию. В целом, игроки ориентируются пока на общие настроения на финансовых рынках и склонность игроков к покупкам рисковых активов.

Кукуруза.

Кукуруза продолжает торговаться в рамках восходящего коридора, хотя в настоящий момент котировки вплотную подобрались к линии поддержки на уровне $3,68 за бушель. Как и в случае с пшеницей игроки ждут отчета американского Минсельхоза. На рынке ждут незначительного пересмотра в сторону снижения прогноза по запасам кукурузы. Некоторое давление на цены оказывает информация о возможном более существенном объеме урожая, чем прогнозировалось, в Аргентине и ЮАР. В целом, дальнейшая динамика и сохранность тренда будет зависеть от данных американского министерства.

Свинина.

Цена на свинину продолжают двигаться в рамках среднесрочного восходящего канала. При этом по итогам недели стоимость фунта мяса фактически не изменилась $0,72 ($1584 за тонну). После того как в начале марта оптовые цены на свинину достигли локального максимума, началось снижение. В итоге трейдеры заговорили о возможном уменьшении спроса. В целом, несмотря на подобную коррекцию, мы по-прежнему ожидаем восходящей динамики по свинине.

Обзор предоставила ФК "Калита-Финанс"