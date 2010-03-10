S.I.TRADE намерен увеличить объем продаж

Дистрибьюторская компания S.I.TRADE, входящая в корпорацию S.I.GROUP, намерена в 2010 году увеличить объем продаж на 31%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

При этом в компании не сообщили показатель объема продаж за прошлый год.

Как уточнили корреспонденту УНИАН в компании, увеличению продаж будет способствовать расширение дистрибьюторской сети, развитие собственных торговых марок «Хуторок» (плодоовощная консервация) и «Морские» (рыбная консервация) и привлечение новых брендов в дистрибьюторский портфель.

Для выполнения поставленных задач компания расширяет свою дистрибьюторскую сеть. В течение 2009 года компания открыла 9 филиалов, а в феврале т.г. были открыты филиалы в Чернигове. Кроме того, в марте планируется открытие филиалов в Ивано-Франковске и Прилуках.

Справка УНИАН. S.I.TRADE – оператор рынка Восточной Европы и Средней Азии. Компания работает во всех сегментах сбыта: линейная и VIP-розница, опт, HoReCa, а также собственная вендинговая сеть. На сегодняшний день компания представлена на территории Украины 45 филиалами.

В рамках национальной дистрибуции S.I.TRADE работает с такими брендами: «Мачо», «Козацька розвага», «Флинт», «SEMKI», «Fitto», «Морские», «KartoFan», «Хуторок», «Хуторок Панский», «Золотий врожай», «Beauty Glamour», «Beauty Fantasy», «Оrange», «Bon appetite», а также с привлеченными брендами: «Олком», «Пані Крістіна», «Kent», «Holiday», «Мак Май», «Greenfield», «Три козака», «Лагода».