Аграрии Харьковской обл. увеличили расходы на МТБ
19:04, 10 марта 2010Агро
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За январь-февраль почти втрое
Сельхозпредприятия Харьковской области за январь-февраль 2010 года потратили на обновление своей материально-технической базы (МТБ) 31 млн. 578,6 тыс. грн., что почти втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года (10,8 млн. грн.).
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на Главное управление агропромышленного развития ОГА.
Согласно сообщению, с начала 2010 года сельскохозяйственные предприятия области приобрели 28 тракторов, в том числе два – производства ОАО «ХТЗ», 7 зерноуборочных комбайнов, 9 сеялок, 2 машины для внесения минеральных удобрений, 19 культиваторов и прочее.
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