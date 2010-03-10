Аграрии Харьковской обл. увеличили расходы на МТБ

Сельхозпредприятия Харьковской области за январь-февраль 2010 года потратили на обновление своей материально-технической базы (МТБ) 31 млн. 578,6 тыс. грн., что почти втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года (10,8 млн. грн.).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на Главное управление агропромышленного развития ОГА.

Согласно сообщению, с начала 2010 года сельскохозяйственные предприятия области приобрели 28 тракторов, в том числе два – производства ОАО «ХТЗ», 7 зерноуборочных комбайнов, 9 сеялок, 2 машины для внесения минеральных удобрений, 19 культиваторов и прочее.