Эксперты критикуют постановление Кабмина

Эксперты ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) подвергли критике постановление Кабинета министров Украины об оптимальном соотношении культур в севообороте.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ассоциации, в УКАБ поступают многочисленные обращения от сельскохозяйственных производителей из разных регионов Украины по поводу постановления правительства от 11 февраля 2010 №164 «Об утверждении нормативов оптимального соотношения культур в севооборотах в различных природно-сельскохозяйственных регионах», которое вступает в силу 1 августа 2010 года.

По мнению аграриев, проблемами документа являются как терминологические нюансы, такие как законодательная неопределенность термина "природно-сельскохозяйственный регион", так и несоответствие предложенных норм современной практике землепользования не только в Украине, но и в других странах, специализирующихся на выращивании сельхозпродукции.

По мнению экспертов УКАБ, данное постановление не только тормозит эффективное развитие аграрного сектора, но способствует дальнейшей бюрократизации и созданию новых коррупционных схем для чиновников.

Ссылаясь на данные ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН - Food and Agriculture Organization), эксперты УКАБ отмечают, что доля наиболее коммерчески успешных культур постоянно растет в других странах-производителях. К примеру, в США доля сои, кукурузы и пшеницы выросла с 82,3% от площади под зерновыми и масличными культурами в 2005 году до 87,6% в 2008 году. Как следствие, на эти три культуры приходится почти 50% общей площади пашни. Аналогичная ситуация наблюдается в Аргентине, где под кукурузой, пшеницей, соей и подсолнечником в 2008 году было занято 82% всей пашни. При этом доля подсолнечника в пределах всей страны выросла до 8% площади пашни.

По мнению специалистов ассоциации, украинские нормы на этом фоне являются слишком ретроградными. "Чего стоит только ограничение на площади под овощебахчевыми культурами для южно-степного региона на уровне 1-2% и как быть хозяйствам, специализирующимся на производстве овощей и бахчевых культур?" - комментирует руководитель группы экспертов УКАБ Владимир ЛАПА.

Президент УКАБ Алекс ЛИССИТСА добавил, что важно не только и не столько соблюдение определенных ротаций, сколько возможность и готовность сельхозпредприятий поддерживать плодородие почв и борьбу с вредителями путем применения органических удобрений и современных средств агрохимии. "Если все сведется к необходимости изготовления планов землепользования и проверок чиновников, это будет означать, что болезненную тематику плодородия почв просто используют для формирования дополнительного источника зарабатывания на крестьянах чиновниками и учеными", - отметил А.ЛИССИТСА. Он убежден, что если бы ситуация была иной, то государство не распаевывало бы земли, малопригодные для ведения сельскохозяйственного производства, и не прекращало бы программы бюджетного финансирования, направленные на повышение плодородия почв.

В УКАБ уверены, что урегулирование вопросов севооборота должно осуществляться на основе глубокого изучения опыта передовых украинских компаний, а также зарубежного опыта. "Пока что нормы рационального землепользования у нас разрабатывают те, кто во многих случаях не может нормально обработать собственные опытные поля, а, как результат, украинские аграрии вынуждены будут терять конкурентоспособность по сравнению со своими зарубежными коллегами", - отмечает А.ЛИССИТСА.