Аграрии Днепропетровской обл. используют более 1,3 млрд. грн.

Аграрии Днепропетровской области на проведение комплекса весенне-полевых работ в 2010 году используют более 1,3 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель председателя Днепропетровской облгосадминистрации Александр ЛЮБОВИЧ.

По его словам, из этой суммы свыше 1,1 млрд. грн. – собственные средства сельхозпроизводителей.

А.ЛЮБОВИЧ отметил, что аграрии региона намерены также привлечь на проведение весенне-полевых работ около 200 млн. грн. банковских кредитов. На сегодня оформлено кредитов на общую сумму 30 млн. грн.

Зампредседателя Днепропетровской ОГА отметил, что из-за отсутствия закона о государственном бюджете на 2010 год сегодня сложно говорить о размерах господдержки сельхозпроизводителей.

По словам А.ЛЮБОВИЧА, для проведения весенне-полевых работ закуплено 63,8 тыс. тонн минеральных удобрений при минимальной потребности 76 тыс. тонн.

Также аграрии региона приобрели 29,1 тыс. тонн дизельного топлива, что составляет 76,3% от необходимого, и 8,4 тыс. тонн бензина (78,5%).