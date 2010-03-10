Аграрии планируют посеять яровые на 1,2 млн. га

Аграрии Днепропетровской области планируют в 2010 г. посеять яровые культуры на площади 1,185 млн. га.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель председателя Днепропетровской облгосадминистрации Александр ЛЮБОВИЧ.

По его словам, более 275 тыс. га будет засеяно яровым ячменем, 196 тыс. га – кукурузой на зерно, около 500 тыс. га - подсолнечником.

А. ЛЮБОВИЧ отметил, что, кроме того, в регионе необходимо пересеять более 70 тыс. га (11%) посевов озимых, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Это касается посевов рапса и озимого ячменя.

Зампредседателя ОГА сообщил, что сельхозпроизводители Днепропетровской области на 100% обеспечены семенами зерновых и технических культур.

По его словам, готовность агротехники региона к проведению весеннего сева по состоянию на 10 марта составляет 95%.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году в Днепропетровской области планировалось посеять яровые на площади 1 млн. 243 тыс. гектаров. Из них 285 тыс. га отведено под ячмень, 219,6 тыс. га – под кукурузу, 452 тыс. га - под подсолнечник.