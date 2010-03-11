В Херсонской обл. реализация мяса сократилась
12:37, 11 марта 2010Агро
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В январе-феврале на 3,2%
В Херсонской области в январе–феврале 2010 г. реализация мяса скота и птицы на убой (в живом весе) по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. сократилась на 3,2% - до 15,1 тыс. тонн.
Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики Херсонской области.
Согласно сообщению, за 2 месяца 2010 г. в области произведено 26 тыс. тонн молока, что на 6,1% меньше, чем в январе 2009 г.
При этом производство яиц в январе-феврале 2010 г. (по сравнению с январем-февралем 2009 г.) увеличилось на 18,3% - до 68 млн. штук.
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