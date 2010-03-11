Кременчугская кондитерская фабрика уменьшила производство

«Кременчугская кондитерская фабрика», входящая в состав кондитерской корпорации «Рошен», в январе–феврале т.г., по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, уменьшила производство на 4,7% или 499,2 тонн – до 10 тыс. 119 тонн.

Об этом УНИАН сообщили в управлении экономики горисполкома Кременчуга.

По данным управления, в январе т.г. этого года предприятие произвело 6041,3 тонн продукции, а в феврале – 4077,8 тонн.

Справка УНИАН. ЗАО "Кременчугская кондитерская фабрика" основано в 1898 г. В настоящее время фабрика вошла в состав корпорации Roshen. Предприятие входит в десятку крупнейших кондфабрик Украины и производит около 5% от общеукраинского объема кондитерских изделий.

В ассортименте корпорации более 200 видов конфет, шоколада, карамели, печенья, вафель, мармелада и тортов при общем объеме производства до 200 тыс. тонн в год.

Продукция экспортируется в Россию, Казахстан, Молдову, Эстонию, Латвию, США, Канаду, Германию и Израиль.

Roshen является дочерним предприятием "Украинского промышленно-инвестиционного концерна" ("Укрпроминвест", Киев).