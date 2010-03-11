Кременчугский хлебокомбинат увеличил производство

ОАО "Кременчугский хлебокомбинат" (Кременчуг, Полтавская обл.) в январе-феврале 2010 года по сравнению с аналогичным периодом 2009 года увеличило производство на 2%, или 44 тонны, до 2196,2 тонны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщили в управлении экономики горисполкома Кременчуга.

В управлении отметили, что в январе-феврале 2009 года завод произвел 2152,2 тонны продукции.

«Хлебзавод работает в нормальном режиме и без сбоев», - сказал представитель управления.

Справка УНИАН. ОАО "Кременчугский хлебокомбинат" - монополист по поставке хлеба в Кременчуге. Значительная часть продукции реализуется в Глобинском, Кременчугском, Козельщанском, Кобелякском районах области. Предприятие выпекает около 40 тыс. тонн хлеба в сутки.