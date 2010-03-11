Виноградари и виноделы требуют развития отрасли

Ассоциации виноградарей и виноделов Одесской области и Украины 10 марта 2010 г. обратились к Президенту Украины, главе Верховной Рады и правительству Украины с требованием не допустить «развала украинского села» и урегулировать вопросы развития отрасли.

Об этом говорится в обращении, переданном агентству УНИАН.

В обращении говорится, что в отрасли остаются неурегулированными ряд вопросов, и их решение не связано с дополнительными расходами из государственного бюджета. В частности, одним из наиболее болезненных вопросов на сегодня остается законодательная неурегулированность имущественных прав на многолетние насаждения и отношений владельцев многолетних насаждений и земельных участков под многолетними насаждениями, что приводит к злоупотреблениям в отрасли и противостоянию между крестьянами и виноградарскими хозяйствами.

Ассоциации просят срочно урегулировать вопрос права собственности на многолетние насаждения и вопросы арендных отношений земельных участков под многолетними насаждениями. Кроме того, просят обеспечить принятие изменений к ряду действующих законов Украины, а также принять отраслевую подпрограмму «Столовый виноград Украины» в рамках отраслевой программы развития виноградарства и виноделия на период до 2025 года, а также отменить налог на добавленную стоимость для производителей сельскохозяйственной продукции.

Кроме того, виноградари и виноделы просят правительство в ходе переговоров о создании зоны свободной торговли с ЕС ни при каких условиях не соглашаться с требованиями европейской стороны относительно запрета изменения национальных технологических стандартов изготовления натуральных виноградных вин или создания технических барьеров для развития товарного отечественного виноделия, в том числе, и через механизм запрета использования на территории Украины определенных географических указаний.

Обращение подписали президент Ассоциации виноградарей и виноделов Одесской области В.ПЛЕШИВЦЕВ и генеральный директор Ассоциации виноградарей и виноделов

Украины Сергей ПЕТРЕНКО.