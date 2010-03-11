Недобор плодово-ягодных культур и винограда составит 43,7 млн. грн.

В Автономной Республике Крым из-за зимних холодов недобор валовой продукции плодово-ягодных культур и винограда в текущем году в сопоставимых ценах 2005 года составит 43,7 млн. грн.

Об этом говорится в постановлении Совета министров АРК, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно документу, в Крыму 25-27 января 2010 года наблюдалось резкое понижение температуры воздуха. Температурный минимум в воздухе в зависимости от региона составлял от -11 до -25 градусов по Цельсию, понижение температурного режима сопровождалось мощным обледенением веток многолетних культур.

Проведенными обследованиями в Крыму установлено повреждение многолетних культур на общей площади более 10 тыс. га, из них плодовых - 3,5 тыс. га, винограда - 6,6 тыс. га, лаванды - 0,5 тыс. га. По данным Крымской опытной станции садоводства Института садоводства УААН, установлена гибель генеративных почек абрикоса на 80%, персика на 50-100%. Посадки черешни, сливы и груши пострадали на 20-50%. В Бахчисарайском, Красногвардейском, Первомайском, Сакском и Симферопольском районах гибель центральных почек зимующих глазков винограда составила 80-95%.

По материалам, представленным управлениями агропромышленного развития РГА в АРК, "убытки прямых затрат" в результате повреждений многолетних насаждений январскими морозами составили 6,16 млн. грн., экономический ущерб от недобора продукции - 63,4 млн. грн. Недобор валовой продукции плодово-ягодных культур и винограда в текущем году в сопоставимых ценах 2005 года составит 43,7 млн. грн.

В постановлении также отмечается, что в ранневесенний период в сельскохозяйственных предприятиях Крыма предстоит провести обрезку многолетних насаждений с учетом подмерзания культур на площади 36,3 тыс. га, в том числе, садов 12,3 тыс. га, виноградников 24 тыс. га, а также провести весь комплекс агротехнических мероприятий, направленных на формирование и защиту урожая.

Принятым постановлением Совет министров АРК рекомендовал райгосадминистрациям разработать мероприятия, направленные на дополнительное производство сельхозпроизводителями в 2010 году валовой продукции растениеводства с целью восполнения недобора ее от многолетних насаждений, пострадавших в результате морозов в текущем году. Кроме того, им поручено организовать проведение агротехнических мероприятий, направленных на формирование и защиту сохранившегося урожая плодово-ягодных культур и винограда.