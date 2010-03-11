В Херсонской обл. индекс потребительских цен составил 102,8%

Индекс потребительских цен в Херсонской области в феврале 2010 г. составил 102,8% (по Украине – 101,9%).

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики Херсонской области.

Согласно сообщению, цены на продукты питания и безалкогольные напитки в феврале в Херсонской области в среднем выросли на 4,9%. Больше всего подорожала гречка (на 25,2%) и овощи (на 23,8%). Цены на сахар повысились на 17,6%. На 4,7-10,7% подорожала кисломолочная продукция, на 14,4% - фрукты. Живая и охлажденная рыба повысилась в цене в среднем на 15,5%.

На 0,3-2,3% подорожали сливочное масло, хлеб и мясо. Алкоголь и сигареты подорожали на 2,7%. При этом подешевели жиры животного происхождения – на 1,4%.

Тарифы на услуги ЖКХ, электроэнергию, газ и другие виды топлива стали выше в среднем на 0,4% за счет подорожания сжиженного газа на 7,4%.

Транспортные услуги стали дороже на 1,1%, что объясняется преимущественно повышением цен на топливо (3,9%) и запчасти (2,9%).

Цены в сфере медицины выросли в среднем на 0,5%, что связано с подорожанием медикаментов на 1,6%.

Одежда и обувь в феврале стали дороже на 0,8%, услуги отелей и ресторанов повысились в цене на 0,4%. Образовательные услуги подорожали на 0,3%.