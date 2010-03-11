В Закарпатье индекс потребительских цен составил 101,4%

В Закарпатье в феврале 2010 года индекс потребительских цен (инфляции) по сравнению с январем составил 101,4% (в Украине – 101,9%).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник отдела статистики цен Главного управления статистики в Закарпатской области Эдита ЙОРДАН. По ее словам, по Закарпатской области зафиксирован самый низкий индекс потребительских цен в Карпатском экономическом районе. При этом за январь-февраль 2010 г. по сравнению с декабрем 2009 года этот индекс составил 103,0% (по Украине - 103,7%).

Э. ЙОРДАН уточнила, что на ценовые показатели за два месяца текущего года на продовольственном рынке области повлиял рост цен на такие значимые продукты, как сахар, овощи, молоко, сыр и яйца, масло и жиры.

Так, за январь-февраль по сравнению с декабрем 2009 года в Закарпатье отмечено повышение потребительских цен на продукты питания и безалкогольные напитки на 5,2%.

Значительный рост цен за указанный период по области зафиксирован на сахар — на 28,8%, на овощи – на 19,5%, молоко, сыр и яйца – на 13,6%.

Увеличение ставки акцизного сбора на алкогольные напитки и табачные изделия привело к их подорожанию по итогам двух месяцев текущего года по сравнению с декабрем 2009 г. в целом на 2,1%, добавила начальник отдела.