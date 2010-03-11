Житомирская обасть обеспечена минудобрениями на 43%

Аграрии Житомирской области на 10 марта т.г. обеспечены минудобрениями для весенне-полевых работ на 43%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

Уточняется, что в целом для проведения весенне-полевых работ в этом году сельхозпредприятиям региона необходимо 84,1 тыс. тонн физического веса минудобрений.

На 3 марта их закуплено 36,1 тыс. тонн или 43% необходимого.

Кроме того, на 3 марта аграрии региона обеспечены пестицидами на 35% (102 тонны) и на 69% - ядохимикатами (24 тонны). Сельхозпредприятия также заготовили 332 тыс. тонн органических удобрений (гноя и торфокомпостов), что на 74 тыс. тонн меньше, по сравнению с прошлогодним показателем. В управлении это объяснили дефицитом денежных средств.