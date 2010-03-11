Украинские собственники земельных паев сдали в аренду 17,5 млн. га

В Украине в 2009 году собственники земельных паев сдали в аренду 17,5 млн. гектаров земли, или 63% от общей площади распаеванных земель, на сумму 4,5 млрд. грн., в том числе крестьяне – на 2 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете Украины по земельным ресурсам (Госкомзем).

Согласно сообщению, по состоянию на 18 февраля т.г. из общей сумму фактически выплачено 4,3 млрд. грн. (96,4%).

В 2009 году собственники права на земельную долю (пай), удостоверенного сертификатом или госактом на право собственности на землю, заключили 4 млн. 613,8 тыс. договоров аренды земельных паев (67% от полученных сертификатов и госактов).

Средний размер арендной платы составляет 260,2 грн. за 1 гектар в год.

Среди форм арендной платы превалирует натуральная форма – 71,6%.