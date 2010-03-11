Украина снизила импорт свежих грибов вдвое

Украина по итогам 2009 года снизила импорт свежих грибов на 58% по сравнению с 2008 годом – до 1,63 тыс. тонн.

Такие данные УНИАН сообщили в аналитическом департаменте Украинской аграрной конфедерации (УАК).

Согласно сообщению, сокращение импорта грибов в прошлом году почти в два раза усилило развитие украинской грибной отрасли. Основным импортером грибов в Украину остается Польша.

Общий объем экспорта свежих грибов из Украины в 2009 году составил 0,83 тыс. тонн, что соответствует уровню 2008 года. Основным направлением экспорта грибов являются страны Евросоюза, в частности Германия (386,2 тонны), Польша (293 тонн) и Литва (103,6 тонны).

По данным УАК, всего в 2009 году в Украине было произведено 40 тыс. тонн грибов. При этом отмечается, что из-за дефицита достоверной рыночной информации и официальных данных относительно объемов производства грибов можно назвать только условную цифру объемов выращивания грибов согласно данным их производителей.

По объемам производства лидируют Киевская, Донецкая, Днепропетровская, Одесская, Харьковская и Львовская области.

При этом отмечается, что спрос на культивированные грибы в Украине растет. На сегодняшний день уровень их потребления составляет 1,1 кг на душу населения, что ниже рациональных норм потребления – 4-5 кг в год.

При этом, по мнению экспертов, сложившаяся ситуация дает основания прогнозировать дальнейший рост внутреннего производства грибов, поскольку сегодня предложение удовлетворяет потребности рынка менее чем на 50%. При этом отмечается, что индустриализация украинской грибной отрасли возможна при условии привлечения инвестиций, помощи со стороны государства в виде частичной компенсации кредитных ставок, предоставления субсидий для государственных предприятий и т.д.