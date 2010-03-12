В Тернопольской обл. индекс потребительских цен составил 101,4%

В Тернопольской области индекс потребительских цен в феврале 2010 года по сравнению с январем составил 101,4%, с начала года – 102,3%.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в областном управлении статистики, на потребительском рынке области в феврале цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,6%.

Больше всего - на 14,4% - подорожали овощи за счет повышения цен на картофель на 39,3%, капусту свежую – на 26%, корнеплоды, лук и грибы – на 12,8%.

Цены на сахар, джем, мед, шоколад и кондитерские изделия выросли на 8,9%, молоко, сыр и яйца – на 4,3%, хлеб и хлебопродукты – на 3,2%, фрукты - на 2,9%. Цены на рыбу и продукты из рыбы повысились на 1,8%, другие продукты питания – на 1,2%, растительное масло и жиры на – на 1,1%, безалкогольные напитки – на 0,6%.

Вместе с тем на 2,3% подешевели мясо и мясопродукты.

Алкогольные напитки, табачные изделия подорожали 2,2%, в частности табачные изделия – на 3,2%, алкогольные напитки – на 0,9%.

В сфере здравоохранения цены повысились на 4% за счет подорожания амбулаторных услуг на 7,8%, фармацевтической продукции, медицинских товаров и оборудования – на 2,5%, услуг больниц – на 2,1%.

Услуги ресторанов и гостиниц подорожали на 1,8%, разные товары и услуги – на 1,3%. Цены на транспорте выросли на 0,8%, в сфере отдыха и культуры – на 0,5%.